MiLB》曾仁和6局好投 牛棚崩盤無關勝敗

曾仁和今面對光芒2A，6局僅失1分。(中時資料照)

效力小熊2A(田納西煙山)的旅美小將曾仁和，今先發迎戰光芒2A(蒙哥馬利餅乾)，曾仁和此役維持前幾場先發好投，今主投6局僅失1分，可惜牛棚守成不力，球隊慘遭逆轉，曾仁和無關勝敗。

曾仁和此役賽前，近4場先發，都繳出優質內容，25局投球僅失4分，自責分率僅1.44，並拿下3勝1負的好成績，近期還拿下先發二連勝。

此役面對蒙哥馬利餅乾，曾仁和前兩局投出6上6下，可惜第3局被轟出陽春炮失掉1分，不過曾仁和隨後也穩定下來，沒再失分，主投6局，僅被擊出4支安打，投出6次三振，失掉1分，無關勝敗；曾仁和本季至今，先發10場，拿下5勝1負，自責分率2.48。

(中時電子報)