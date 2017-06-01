上千名「總統牌」醫師 綠委要求納管
桃園市楊梅區某診所因重複使用針頭，爆發病患集體感染C型肝炎，其負責人係俗稱「中正牌」醫師。民進黨立委林俊憲今指出，在戒嚴時期以特殊管道取得醫師資格的軍醫約有上千名，要求衛福部全數納管，並區別其執業範圍，且「總統牌」醫生不得登記為負責人。
林俊憲今舉行記者會指出，民國52年公布《國軍退除役醫事人員執業資格考試條例》，以解決退役軍醫就業問題，台北、高雄、中山醫藥等4大醫學院在60年代，替台灣栽培1900多位醫生，所謂「總統牌」卻在短短3年「製造」1300多位，完全因人設事、靠鑽漏洞入行，因此弊端叢生。
根據統計，民國52年共有16名通過考試、62年147名、63年434名、64年339名，另在64年亦有透過「額外檢驗」通過考試者有365名。林俊憲說，這是戒嚴時代的產物、獨裁者的恩賜，但如今回頭檢視，其醫療專業、訓練，恐不符當代需求。
衛福部醫事司科長呂念慈回應，《國軍退除役醫事人員執業資格考試條例》及格者，領有合格醫師證書，但目前醫師證書並未區分特種、非特種考試，所以無法區別哪一位是「總統牌」。
但呂念慈也強調，衛福部對於所有醫師執業狀態都有掌握，會責成衛生局不定期清查，如醫師身心狀況違常，不得發給執照或廢除執照，亦備有罰則。
不過，林俊憲則旋即反批，如果衛福部去查當年醫師特考時，由考試院發出的字號，就可以追查「總統牌」醫生，就是特字1462至1787號，要求衛福部比照藥劑生及藥劑師，進一步區分一般及總統牌醫師的執業範圍。
對此，呂念慈表示，如果考試院提供資料，衛福部會再行比對，會進一步再核對、稽核，「如果這些資料勾稽得到」，將送給衛生局加強稽核，至於名單是否對外公布，則需帶回去討論。
(中時)
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