男星密談父女戀 E奶女友曾拍大尺度DVD

「TOKIO」隊長城島茂被爆和寫真女星菊池梨沙交往。(圖／翻攝自日網)

菊池梨沙4月推出首支寫真DVD《Catch me》。(圖／翻攝自日網)

46歲傑尼斯男團「TOKIO」隊長城島茂今(1日)被踢爆，和21歲寫真女星菊池梨沙秘談父女戀，兩人不僅被拍到吃飯約會，最後還一起回他家，交情似乎匪淺。

城島茂被《女性SEVEN》周刊拍到，和菊池梨沙相約吃涮涮鍋約會，後來到會員制酒吧小酌，凌晨4點才離開，最後再返回城島茂住處，為掩人耳目，一前一後、分乘2輛小黃離開。

據悉，他們透過朋友牽線認識，城島茂對菊池梨沙一見鍾情，兩人都愛小酌，讓感情很快就升溫，已過適婚年齡的他，急著想成家，已帶女友回家和父母見過面，好事似乎不遠了。

菊池梨沙是日本、孟加拉的混血兒，擁有32E的傲人上圍，4月推出首支寫真DVD《Catch me》，化身補習班老師，上演勾引男學生戲碼，雖沒有露點演出，依舊大膽火辣爆表。她之前受訪曾自爆欣賞年紀大的成熟男人，城島茂的年齡剛好符合她的條件。

(中時電子報)