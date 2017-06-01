葛廣明告偽造紀錄 檢今傳喚高華柱

軍情局前局長葛廣明中將，指控前國防部長高華柱涉嫌偽造人評會紀錄，導致他不能退伍、領無退休俸，怒控偽造文書，雖台北地檢署一度不起訴，但高檢署發回北檢續查，北檢今早再次以被告身分傳喚高華柱出庭。

2008年3月，葛廣明接任軍情局長，被控在同年9月間，將專案經費379萬多元放在辦公室的金庫，並以私人名義動支45萬元，被高等軍事法院依貪汙罪判刑14年；之後軍審法回歸普通法院審理；最高法院認為，葛廣明沒花分文，45萬元是用來致贈軍情局遺族、離退同仁等春節獎金，以及捐贈泰北地區學校，非用於個人享樂，改判刑2年6月定讞；102年10月他已入監，去年8月刑滿出獄。

葛廣明自認他因案被停役3年，符合停役屆滿3年予以退伍規定，國防部原已核准他的退伍簽呈，但時任國防部長的高華柱上呈時任總統馬英九時，國防部又突然以他涉貪汙案，毀損國家形象、重創國軍聲譽等為由，建議暫緩同意退伍，使他無法領取每月約11.5萬元的月退俸，他因此怒控高華柱涉偽造人評會記錄，涉嫌偽造文書。北檢曾認高罪嫌不足，不起訴，但葛不服，向高檢署聲請再議，高檢日前發回北檢續查。

(中時)