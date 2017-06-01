空軍屏東基地傳戲謔官兵 涉案人員僅輕懲遭批
空軍屏東基地負責維修P-3C的空軍屏東439聯隊第6修補大隊，遭媒體爆料，分隊成員藉由幫蔡姓女下士慶生，惡整戲謔她，把她掛在P-3C發動機的吊掛機上長達20分鐘，並朝臉部噴灑刮鬍膏，蔡女哭喊求助，也無動於衷。439聯隊在完成調查後，僅輕懲涉案人員，遭空軍內部痛批是官官相護，重傷國軍軍紀嚴明形象。
空軍表示，屏東基地張姓士官長於今年3月2日，藉辦理蔡姓下士慶生活動，發生戲謔不合宜舉止，經單位行政調查屬實，參與活動官兵已依「國軍內部管理」及「國軍資通安全獎懲」規定，分別核予記過一次至申誡一次的行政懲處，並強化官兵正確認知，以確維部隊紀律，防杜類案再生。
媒體爆料表示，今年3月2日下午四點左右，439聯隊第6修補大隊發動機修護分隊剛上完莒光課，吳姓少校分隊長突然宣布集合，以訓練課程名義，要求執行高空作業防護衣著裝練習，當輪到蔡姓女下士時，分隊總班長及士官長就暗中指示從後方強行使用吊掛機將蔡女吊起，蔡女不斷哭喊怕高，但在場軍士官完全不予理會。張姓士官長還拿出預藏的刮鬍泡，不斷往蔡女的上半身及臉部噴噴灑，持續20多分鐘。
根據官兵提供照片顯示，蔡女先用手遮臉，並雙手合十的求饒，但張姓士官長仍將刮鬍膏噴向蔡女的臉部，讓蔡女大叫、哭喊，旁邊的男姓軍士官都哈哈大笑。爆料者批評說，吳姓分隊長在旁坐視下屬胡搞，根本已經不適任現職。況且P-3C的吊掛機是專門吊掛發動機還有螺旋槳，如果要使用時，還須經上級核准，如今卻成為軍中的「整人玩具」，顯見內部軍紀敗壞。
(中時)
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