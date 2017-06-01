澳洲深海驚現無臉魚 百年來首見

無臉魚。(圖/the guardian)

澳洲科學家日前在澳洲東部的海域，展開為期一個月大規模的深海研究，他們目前仍在這塊「地球上最少人探測」的地方探索，任務也在上個周末有了驚奇的發現，他們在4,000公尺的海底下發現一條長約40公分的無臉魚，牠沒有明顯眼睛或鼻子，嘴巴則是長在身軀正下方，外觀非常罕見，上一次人類發現這種無臉魚已經是一個世紀前，讓這次的發現更加珍貴。

據《法新社》報導，澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）及維多利亞省博物館(Museums Victoria)的科學家們，上個月中開始在塔斯馬尼亞省（Tasmania）至昆士蘭省中部的海域展開研究，利用魚網、聲納與深海相機，研究深海生物，並在上個周末於雪梨南邊的海域，約4,000公尺深的海底，發現了這條罕見無臉魚。

無臉魚長約40公分。(圖/the guardian)

展開探索的「研究者號」（The Investigator）團隊由27個科學家、13個技術人員和20個船員所組成，帶領該團隊的首席科學家歐海拉博士（Tim O’Hara）周三透過衛星電話表示：「這條魚很不可思議，牠的嘴巴長在身體的底部，所以從表面上來看，並看不到任何的眼睛、鼻子、嘴巴或是腮」，他也說：「很顯然的，無臉魚的雙眼在表面之下，但老實說你看不見任何眼睛」，在這樣深的海底下漆黑一片，許多深海生物都沒有眼睛，或是只能靠自己發光。

這種無臉魚上次出現已經是144年前，當時是由英國挑戰者號（Challenger）科學考察團在1873年於巴布亞紐幾內亞的外海捕獲過。

這次和航程中除了無臉魚之外，期間也捕獲了充滿尖刺的亮紅色石蟹、腫脹的科芬魚、眼盲並和餐盤一樣大的海蜘蛛以及深海鰻魚，歐海拉博士表示：「這次捕獲的標本有三分之一世都是新發現的物種，雖然不像無臉魚那麼驚奇，但是這些生物都是大家前所未見的」，詳細的探索成果預計將於6月中發布。

(中時電子報)