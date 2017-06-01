病婦未斷氣送殯儀館 父子遺棄罪起訴

李姓病婦去年4月從高雄長庚離院後，尚未斷氣就被家人送到殯儀館等死，王姓同居人聲稱以為人是被載到養老院，兒子則說是殯葬業者決定的。李婦於2星期後死亡，檢方認定兩人未善盡扶助義務，依遺棄罪提起公訴。

李婦於去年5月3日死亡。高雄地檢署認為，葬儀社長期處理殯葬業務，熟知殯儀館只能停放死人，且與李婦並無夙怨，若非家屬指示，又何必將尚有一絲氣息的李婦送到殯儀館，偵結認定王姓父子未善盡扶助義務，依遺棄罪起訴。

(中時)