台灣殺手深圳殺人 判刑16年定讞

台灣男子郭鎮豪5年前被指派到大陸，以送茶葉名義跨海槍殺陸籍男子谷峰，郭男返台後，大陸公安透過兩岸司法互助管道，請求台灣警方協助調查後將郭男逮獲；最高法院考量郭男多次表示後悔，當庭向死者家屬表達歉意，今依殺人罪將他判刑16年確定。

判決指出，59歲的台籍男子陳宇平（遭通緝中）因故欲取男子谷峰的性命，於是與34歲的郭男謀議以槍擊方式殺害谷男，他們在2012年12月14日從台灣搭飛機到大陸深圳市入住飯店，隔天陳男交付槍彈給郭男，由郭下手行凶。

郭男到谷男經營的生技公司，佯稱受友人之託送茶葉禮盒，等到晚上辦公室員工陸續下班後，郭男逕自走進谷的辦公室，朝他的右肩、左胸連開兩槍，然後搭計程車到皇崗口岸旅檢大樓的候檢廳，把手槍丟在廳內男廁，順利搭機返台，台灣警方據報後尋線逮獲郭男。

歷審都認定，郭男與死者互不相識、並無仇隙，竟僅因陳男的唆使持槍殺害，且迄今尚未向死者家屬賠償；郭男雖坦承殺人犯行，但就殺人犯意部分仍未全然吐實，考量他犯後有悔意，將他判刑16年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)