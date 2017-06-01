NBA》拋售甜瓜新選項 禪師鎖定活塞首輪籤
尼克總裁「禪師」菲爾傑克生趕走「甜瓜」安森尼的心意從未改變過！活塞才剛傳出積極拋售今年第12順位選秀權，傑克生隨即表達濃厚興趣，更打算拿安森尼去跟活塞交易，充分感受到傑克生對於安森尼「僅存」身價的看貶。
儘管無論如何，安森尼還是保有合約中的交易否決權，可是接連遭到傑克生的冷嘲熱諷，安森尼恐怕逐漸興起不能離去的念頭，加上最近婚姻出現重大危機，前往1個全新環境或球隊奮戰，或許真是甜瓜當前最適合的決定。
尼克雖有今年第8順位選秀權，傑克生卻還想積極找尋更多高順位選秀權，讓尼克可以招募更多潛力新秀，所以才會傳出想跟活塞交易，反正一方面可以去除眼中釘甜瓜，另一方面還有機會挑到寶，為何禪師不這麼做？
反觀僅用第12順位選秀權就可換到安森尼，也代表甜瓜身價今非昔比，畢竟近年他的身手已走下坡，且在紐約受捧程度，逐漸連他的年輕隊友「波神」波爾金吉斯都比不上，無輪身體或心理，甜瓜早已承受不少挫折或委屈。
《紐約郵報》先前還曾爆料，安森尼在他33歲生日當天，選擇1個人在曼哈頓某間球館自主訓練，陪伴他的只有1名尼克助教，這種極度落魄的場景，竟會發生在甜瓜身上，也令人不禁同情他的處境，他似乎真的該離開了。
(中時電子報)
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