JR四國8000系彩繪列車 今首航
台鐵局與日本JR四國旅客鐵道株式會社（以下簡稱JR四國）於105年2月簽訂友好鐵路協定，雙方並協議持續保持友好關係並努力促進台灣與四國間的互動交流。
為紀念友好鐵路協定締結1週年，雙方進行一系列的慶祝活動，首先自今年3月30日起至10月13日止進行為期約半年的「友好集章活動」，以行銷雙方鐵道旅遊。另JR四國已自今年3月30日開始，將其8000系列車塗裝成台鐵局的800型微笑列車行駛於JR四國予讚線，高松站至宇和島站之間。
台鐵局亦將於今年6月2日在日本四國愛媛縣西條市舉行「臺日鐵道高峰論壇」會議，當天推出800型微笑列車塗裝成JR四國8000系首航列車，以慶賀臺日締結友好1週年。
6月2日JR四國8000系彩繪列車將由基隆開往斗六的第2173次擔任首航任務，基隆站開車時間上午9時58分，行駛期間自今年6月2日起至明年6月1日止，主要行駛於西部幹線，預期將掀起另一波追火車熱潮。
(中時)
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