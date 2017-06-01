同日鍘6虎 陸統計局長王保安等3人遭判無期
據大陸騰訊新聞報導，昨日大陸官場一口氣開鍘6隻老虎，其中前國家統計局長王保安、浙江省寧波市前市長盧子躍與洛陽前市委書記陳雪楓3人獲判無期徒刑。這三名遭判無期的官員，都因為鉅額貪污而落馬。根據同日三地開庭宣判的資料顯示，王保安涉嫌長年利用職務之便，非法收受高達1.53億人民幣（約6.74億台幣）賄款；盧子躍收取1.4億人民幣（約6.17億台幣），陳雪楓則貪瀆超過1.25億人民幣（約5.5億台幣）。
現年54歲的王保安，河南鲁山人，擁有中南財經大學經濟學博士學位，被外界視為學者型官員和財稅改革派。1984年進入政府工作，從大陸財政部副處長級秘書開始，最終在2015年升上國家統計局長。而盧子躍則是浙江永康人，從縣級幹部做起，從2001年開始，歷任浙江義烏、麗水等地市長，2014年轉任寧波市長。另一位落馬的陳雪楓，河南開封人，曾是煤礦技術員，歷任永城煤電董事長、河南煤業化工集團董事長、河南省副省長等職，2013年改任洛陽市委書記。
除了上述3名遭判無期徒刑的官員外，另外還有獲判10年徒刑的四川省原副省長李成雲和武漢鋼鐵董事長鄧崎琳、中國電信原董事長常小兵遭判6年徒刑，皆因高額收賄將成為階下囚。
(中時電子報)
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