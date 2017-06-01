蘇花經驗 林全：研擬疏運緊急應變機制

行政院長林全指示參考此次鐵路海運共同投入應變的經驗，研擬規劃蘇花公路中斷旅客及車輛疏運的緊急應變機制，以減少未來因類似災害造成的交通衝擊。（翻攝自行政院網站資料照片）

行政院長林全今（1）日上午在行政院會指示交通部參考此次鐵路海運共同投入應變的經驗，研擬規劃蘇花公路中斷旅客及車輛疏運的緊急應變機制，以減少未來因類似災害造成的交通衝擊。

林全表示，此次端午假期蘇花公路因坍方中斷無法通行，影響民眾出遊及返回工作崗位，交通部及時啟動「東部蘇花段陸路運輸中斷之疏運應變方案」，由台鐵機動增加班次、啟動藍色公路運送人車，對於紓解旅客的返鄉問題有相當的幫助。

林全表示，去年520新政府上任後，十分重視花東地區聯外交通的改善，也推出多項重要措施，如連續假期台鐵東線部分自強號班次實施實名制、加速推動花東鐵路雙軌電氣化及台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫等。

他說，另為提升東部聯外道路的安全性與可靠性，行政院於99年底核定「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」，優先就線型標準低、肇事率高及落石坍方頻率高的「蘇澳至東澳」、「南澳至和平」、「和中至大清水」三路段辦理另闢新的路線，在公路總局施工團隊的努力下，目前計畫中的8座隧道已有6座貫通，截至今（106）年4月底止，整體進度達69.93%，預計年底蘇澳至東澳段即可完工，108年底全線通車，這些路段的改善將對於整體蘇花道路行車有相當的保障。

林全表示，有關此次發生的台9線112.6K九宮里處落石坍方事件，即位於蘇澳至東澳段的改善範圍內，在該路段新路線於今年底先行完工通車後，用路人即可使用較安全的道路，並避開此落石路段。

林全說，至於未納入前開核定蘇花改計畫的路段，請交通部持續辦理邊坡落石防護、明隧道、彎道改善工程，並針對現有道路線形、邊坡穩定性、交通安全等加速進行調查分析工作，期於今年底提出完整有效的短、中、長期改善方案，以確保整體台9線蘇花公路的行車安全。

林全在院會中也就端午連假交通疏運提示，面對未來高速公路交通量仍將不斷成長的情形，也請交通部研議連假公共運輸的分流計畫，減少私人運具使用，以紓解連假國道交通壅塞；此外，考量假日各時段用路需求不同，也應善用科技及市場機制，減少大量人力執勤，並就高速公路採行彈性費率的可行性進行研究。

林全說，此次端午連續假期，高速公路交通量雖持續增加，但透過交通部規劃的分流疏導與高承載管制等措施，以及高公局、公路警察局同仁加強事故處理的努力之下，整體國道交通狀況仍較去年端午節改善，整體旅行時間也較去（105）年減少，在此要對同仁的辛勞表示感謝。

(中時)