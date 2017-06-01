「扁功過相抵」 柯P：小英得承擔歷史 做出決定

蔡英文對於是否特赦陳水扁，未有明確表態。（中時資料照／王遠茂攝）

前總統陳水扁究竟該不該被特赦一事，隨著他近來四處趴趴走，再次掀起討論；對此，台北市長柯文哲認為，阿扁在各方面的表現功過相抵，總統蔡英文對特赦與否必須處理，否則紛爭持續，不符國人期待。

柯文哲是陳水扁民間醫療小組召集人，他告訴《蘋果》，台灣的民主發展，阿扁該記上一功，可是他治家錯誤，導致禍及國家，兩者功過相抵；柯P並說，當權者有權利、義務得處理此特赦議題。

在柯文哲看來，由於沒辦法和歷史切割，所以當權者只能承擔，並拿出勇氣及能力做出總結，之後繼續率領國家向前。

(中時電子報)