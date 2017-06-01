天兵竊賊用堆高機偷保險箱 竟假裝務農躲警
一名異想天開的竊嫌昨天入侵二崙鄉田尾村的自家工廠，用繩索綑綁保險箱，開工廠內的堆高機拖到倉庫運走，但被負責人發現失風快逃，警方趕往緝捕時，他居然假裝農人在田裡工作以為可躲過，警方與他在田裡糾纏好一陣子，才把他束手就擒。
何姓負責人表示，昨天中午一點多回家看到大門被打開，屋內一片狼藉，清點財物損失時，發現一名可疑男子從住家後方倉庫逃走。
二崙分駐所員警林明鴻、林逸婷、黃昆煌等人獲報後根據屋主提供的特徵，在路邊找到正在田裡假裝務農的廖姓竊嫌。
廖姓竊嫌眼見被警方包圍，在泥濘的農田中打滾，不願意乖乖就逮，員警為了逮捕他，身上也沾滿泥土。
廖嫌製作調查筆錄時，又聲稱身體不適疑似肋骨斷裂需要就醫，經過雲林基督教醫院檢查，身體並無大礙，並不需住院治療，警方將他帶回所繼續偵辦。
廖姓竊嫌坦承身上的4萬餘元、手錶、金幣等都是竊取而來。他表示，由於保險箱太重，自己一個人很難完成搬運，駕駛堆高機用拖行保險箱的方式欲將保險箱帶走才失風被發現。
(中時)
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