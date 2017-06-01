世上最大飛機美首度亮相 一次可發射3火箭

平流層發射系統打造出世界最大的飛機，並於5月31日首度在加州莫哈維太空站亮相。（圖/Stratolaunch Systems）

這架空中超級巨無霸擁有28個輪子。（圖/Stratolaunch Systems）

由微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）設立的平流層發射系統（Stratolaunch Systems）公司5月31日宣布，首度在加州莫哈維太空站（Mojave Air and Space Port）推出世界最大的飛機。

據「太空新聞」網（SPACENEWS）與CNN報導，這架龐然大物有雙機身，翼展超過117米，飛機淨重226,800公斤，最大燃油承載量為113,400公斤，而外掛載重量為25萬公斤。它除了擁有六具波音747所用的引擎外，還有28個輪子。

原本公司2011年末設立時，是要發射空探索科技公司（SpaceX）中型的獵鷹9號火箭（Falcon 9），但由於兩家公司一年後分道揚鑣，Stratolaunch接著與軌道科學公司（Orbital Sciences Corp），也就是現今的軌道科學（Orbital ATK）公司簽約，同樣計畫發射中型火箭。

不過，由於發射小型衛星的需求日增，Stratolaunch如今正專注提供相關服務。而艾倫剛亮相的大寶貝只要飛一次，就能發射多達3枚「飛馬座」（Pegasus）XL小型火箭。

平流層發射系統公司在聲明中說，由於這是世上首見的新型飛機，為了駕駛與機組人員安全，他們將徹底進行測試後，最早可望於2019年讓這巨無霸首飛。

它首先將展開包括加油測試在內的連串地面測試，機上有6個油箱，將分別進行加油機制測試，並檢查是否會漏油。

Stratolaunch正致力研發降低發射成本的技術，該公司執行長佛洛德（Jean Floyd）認為，他們已經展現了相關成效。他指出，艾倫投資的動機不是賺大錢，而是要改變人類的環境。

Stratolaunch研製的世界最大飛機一次可發射3枚小型火箭。（圖/Stratolaunch Systems）

暱稱大鵬（roc）的世界最大飛機可以攜帶重達 110 噸的火箭，飛到平流層近1.1萬公尺的高空，讓火箭發射升空。（圖/Stratolaunch Systems）

在機翼下方、雙機身的中間，這架暱稱大鵬（roc）的飛機可以攜帶重達 110 噸的火箭，從地面飛到平流層3.5萬英尺（近1.1萬公尺）的高空，接著讓火箭點火、發射、脫離大氣層，繼而送衛星進入近地軌道。

空射與地面發射火箭相比，雖有優點也有缺點。優點在於空射火箭，得以避開地表濃密的大氣，大大減少火箭進入軌道所需的推力/升力，從而降低成本。整體來說，這種發射方式能以較低成本，將發射物快速送入太空，而毋需複雜的發射場設備。此外，研究空射火箭技術也有巨大的軍事價值。

而空射火箭的缺點，在於飛機起飛、升空與飛行過程中，可能會意外損及火箭，進而增加發射的不確定性。SpaceX 創辦人馬斯克（Elon Musk）便認為，空射火箭的優點並不足以彌補它的缺點，「從 SpaceX 的觀點來看，用巨大的飛機來發射火箭，或是把火箭的第一級容量增大5%？我會選後者。」

(中時電子報)