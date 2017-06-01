貼近民意 林揆請首長利用立院休會訪視地方

為使施政貼近民意，行政院長林全指示，希望各部會首長利用立法院休會期間進行地方視察。（翻攝自行政院臉書資料照片）

立法院第9屆第3會期已於5月31日結束，行政院長林全今（1）日上午在行政院會指示，請首長利用立法院休會期間赴地方訪視。

林全表示，政府施政必須貼近民意，要瞭解民間的問題和需要，同時政府也需要讓民間瞭解政府施政目的和政策內容，才能讓政府和民間在施政推動過程中，有共同的理念和願景。

他說，立法院已休會，各位首長將有較多可供運用的時間，儘量安排到地方訪視的行程。除了視察所屬機關的業務推動及關心同仁工作情形外，更重要的是要深入瞭解地方民眾需求、加強與民眾的互動，以釐清工作推動的盲點，並且具體解決問題，加強對民間宣導政府工作內容。

林全指出，如「前瞻基礎建設條例」，現在社會提出不必要的誤解和質疑情況，希望相關部會能在地方有更多說明，讓民間了解政府推動這些基礎建設的重要性。

林全表示，希望利用立法院休會期間，各部會首長儘可能透過地方視察，讓未來施政可以執行得更為順利。

(中時)