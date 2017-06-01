傳蔡英文7月出訪友邦 外交部澄清

外傳總統蔡英文7月出訪南太平洋友邦，外交部發言人王珮玲上午表示，「7月是不正確」的說法，昨（5月31日）外交部政務次長章文樑也沒有說是7月，從未講過有這個時間點。

王珮玲強調，高層出訪的專訪規劃及執行，面向與細節都很複雜，向來是由總統府對外說明；目前出訪規劃仍在進行中。

王珮玲說，每年外交部都會就總統出訪進行規劃，這是外交部一定會做的，但究竟去哪個區域、哪些國家，因為這需要配合出訪國家的高層形成，因此並非那麼單純，是需要多一點時間規劃，「但這個還沒有定案」。

(旺報)