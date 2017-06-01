蘇花公路 4日起白天恢復雙線通車

蘇花公路因落石封路，2日起開放時段延長1小時，4日白天恢復雙線通車。（公路總局提供）

蘇花公路東澳至蘇澳段因落石封閉後，今起分3時段通行，今天（1日）上午公路總局宣布，考量東部農產品運輸與觀光旅宿需求，從2日起，原本白天的6時至8時開放時段，延長為6時至9時，中午、下午時段不變，4日起清晨6時至下午6時恢復雙線通車。

公路總局表示，昨下午4時搶通後，開放2小時單線雙向戒護車輛通行，從今天起展開中長期復建工程，每天有清晨6時至8時、中午12時至下午1時、下午4時至6時的開放通行時段。

公路總局考量民眾需求等因素，清晨6時至8時的時段，延長至上午9時，6月4日恢復雙線通行，清晨6時至下午6時開放、不實施管制，災害邊坡預估5個月完成復建。

(中時)