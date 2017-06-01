稱自己最努力 蔡英文：改革不是變魔術一天見效

總統蔡英文（右）1日在總統府，接見「國際獅子會300A3區領導幹部」，總監李尚明（左）緊張口誤將蔡總統稱作總監，總統笑著說不要緊張。(中央社)

蔡英文總統今日上午接見「國際獅子會300A3區」領導幹部，蔡英文致詞時表示，改革不是變魔術，不會一天就見效。她還邀大家一起努力說，她會是政府裡面最努力的那個人。

總統致詞時首先肯定國際獅子會對社會服務的貢獻，300A3區的獅友們也不例外，不論是關懷獨居老人，或是協助反毒宣導，只要有需要服務的地方，就有獅友們努力的身影。

總統接著指出，反毒宣導是「社會安全網」工作的重要一環，她曾再三宣示過，反毒是政府的第一要務。上個月行政院已經提出「新世代反毒策略」，要整合各單位的力量來緝毒，同時也要從教育、社福等方面來著手，來徹底掃除毒品的危害。她特別感謝獅友們在反毒宣導上的努力，政府一定會是最努力的那一個。

總統強調，不只是反毒，這一年來，政府也投入很多重要的改革工作。無論是年金改革、長照2.0，或是國人最關心的經濟結構改革，相關部會都花了很多心力。不過這些長期、結構性的改革工作，不是變魔術，不會一天就見效，解決問題，確實需要一點時間。

她表示，這一段時間以來，從經濟數據上看起來，景氣確實正在復甦。無論是經濟成長率、景氣燈號，或者是出口年增率，都朝正向發展，失業率在下降。政府會把握這段景氣復甦的時刻，積極投入「前瞻基礎建設計畫」，把基礎建設做好，為國家的百年基業打下根基。

總統最後表示，大家在努力，政府也一樣在努力。她會是政府裡面最努力的那個人，也希望各位獅友，對未來要有信心，跟她一起努力，共同為台灣加油。

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(中時)