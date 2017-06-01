神級星廚無私傳藝 西華KOUMA小馬日料留下了什麼？

這個季節無花果正當令，江鎮佑用它與解構的木棉豆腐、日式高湯晶凍和毛豆搭配作菜，風味與口感讓人驚艷。（圖／姚舜攝）

〈薄造比目魚〉以俐落刀工切得極薄，並用罕見的粽葉鹽帶出甜味，同時另外用了紫蘇花碎、細碎的柚子乾增加香氣，不必沾醬就很美味。（圖／姚舜攝）

〈空豆海老真丈〉的真丈丸，用了較多的活蝦製作，故口感更彈Q，蝦泥中混合了空豆後，更為清香。（圖／姚舜攝）

〈炭烤鮪魚下巴〉除搭配醃漬梅子解膩，白色的蘿蔔泥內並混合了手切的蘿蔔丁和山藥丁，吃食時再擠點檸檬更清爽。（圖／姚舜攝）

〈鮪魚中腹握壽司〉的鮪魚中腹肉除經過熟成，並用了刀工將魚肉切出層次以豐富口感。（圖／姚舜攝）

〈鯛魚白子干貝春捲〉是將去了膜的鯛魚白子切條，再拌入生鮮干貝後用春捲皮包捲裹炸，干貝Q彈、鯛魚白子稠綿細滑帶有乳香，好吃極了。（圖／姚舜攝）

此〈蠑螺〉是將長崎的蠑螺切片後先蒸軟，再拌入用柴魚湯與三福海苔熬製的醬汁提味，這賦味技法也很高明。（圖／姚舜攝）

日本見學實習加上歷次客座名廚傳技授藝，江鎮佑已能獨當一面地淋漓演繹究極日本料理。（圖／姚舜攝）

自從日本三星餐廳〈KANDA〉主廚神田裕行嫡傳弟子和知軍雄（(Wachi Isao)換跑道後，台北民生東路西華飯店館內〈KOUMA小馬〉日料餐廳因為少了日籍主廚坐鎮，行銷活動少了，感覺上聲量也變得小了。不過，餐廳的生意其實卻愈來愈好。

自《東京米其林指南》發行至今，〈KANDA〉即連續摘三星，從未失手、也未曾掉星，故神田裕行被封為「神級」名廚。而西華飯店和神田裕行的關係很好，除了連續多年請神田到〈KOUMA小馬〉客座，餐廳的裝潢與動線也比照東京〈KANDA〉設計。西華極力爭取神田裕行到飯店開分店，但因神田堅持「我不在店裡，餐廳就不叫神田」而作罷。不過，神田很「挺」西華，除自己多次客座〈KOUMA小馬〉炫技並傳藝，也介紹名廚到〈KOUMA小馬〉客座，甚至引介日籍主廚駐店。

因為神田的義助與開導，現今的〈KUOMA小馬〉雖沒有日籍主廚坐鎮，卻絲毫無損餐廳的菜餚水準，曾經赴日本〈神田〉與〈藤森壽司〉餐廳見學實習，並在歷次名廚客座時得到指導的台籍廚師江鎮佑，如今獨當一面總綰兵符，詮釋演繹的日本料理雖離「廚神級」的神田裕行猶有段差距，但因得自名廚真傳啟發，已能充分領略日本料理職人的「究極」態度，故在台北日本料理市場已屬佼佼。

料理，就該「有料且有理」。只是，台灣不少自命高檔的日本料理餐廳或壽司割烹名店，都陷在「食材競賽」中，拚了命自日本採購引進珍稀食材，並以刺身（生魚片）或握壽司方式呈現，除懷石或會席料理外，菜單上的熱食其實不多。只有生食或冷食，美味關鍵多來自食材自身生而優越，食客無法真正領略廚師的廚功與廚技。所謂「有料無理」，莫此為甚。

西華「KOUMA小馬」是個有料有理的日本料理餐廳。因為長期和神田裕行保持著合作關係，且透過神田年年請到日本不同領域的名廚前來客座，浸潤在這樣的環境時間久了，〈KUOMA小馬〉廚藝團隊的廚藝自然日起有功，視野也更開闊。更重要的是，從名廚身上，他們看到、學到與領悟到的究極精神。

16歲入行，自台灣第一代懷石料理〈寶山〉系列餐廳開始接受札實廚藝訓練的江鎮佑，原本底子就不差，來到西華飯店後跟著日籍主廚歷練，加上近身觀察客座名廚的身手，廚藝自然再上層樓，並遠遠超過同儕。

就單指殺魚吧。不少廚師殺魚都是從魚頭直接剁下，江鎮佑自日本名廚學到的是用一根金屬探針直接根入腦髓，如今魚肉不易僵硬，也易保有鮮甜。「冰時魚頭要朝左，殺魚時魚頭要朝右」，在去掉了魚頭後，更要以所謂的「三枚卸」刀法取魚肉，江鎮佑說，如此才不會傷到魚肉，影響生魚片的形色味。

熟成牛肉這些年在牛排餐廳很流行，其實在處理紅肉魚生魚片時，資深日料廚師也會將魚熟成過後再供應給客人享用。不同的魚，需熟成天數也不一樣。江鎮佑表示，如鮪魚就必需視大小，熟成7到10天才會好吃，而鰹魚則只要熟成一晚。至於鯛魚，他則會用昆布包覆藉魚肉，醃漬熟成三天後才出菜切給客人享用。

多數日料餐廳的生魚片都是附調過味的醬油和芥末供客人沾著提味，但從名廚身上，江鎮佑則學會了利用不同佐料為生魚片賦味的許多技法。

例如〈薄造比目魚〉，他將鮮活的比目魚薄切後，用台灣少見的綠色新潟粽葉鹽帶出魚肉鮮甜，並再切得極細的柚子乾和茗荷增香，此薄可透光的比目魚生魚片，不必沾醬就非常好吃了。

〈炭烤鮪魚下巴〉的配菜可以看到江鎮佑學到的「講究」，油脂豐富的鮪魚下巴抹了點醬油用備長炭炭烤後，呈盤時除搭配醃漬梅子去油解膩，另一撮蘿蔔泥看似平凡無奇，裡面卻合著用刀工切成小丁的白蘿丁和山藥丁，除增加口感，擠點檸檬汁一起入口，更是格外清爽。

江鎮佑料理的蠑螺，用了柴魚高湯和海苔加了葛粉勾了薄芡，再拌入蒸後切塊的蠑螺中，除了賦味也增加滑潤口感。〈完豆海老真丈〉的真丈則刻意增加蝦子比重，使口感更彈Q，蝦泥中的完豆與現刨柚子皮屑，則增加了真丈的香氣。

〈KOUMA小馬〉的生意因菜餚水準持續提升而穩定。「還會請那位名廚客座？」我問西華常董劉恆昌，他說，飯店接下來考慮多送幾位廚師赴日本名店歷練，「因為這樣更能深入領會日料文化」，展現了〈KOUMA小馬〉好還要更好的雄心。

(工商)