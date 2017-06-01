6月1日中視新聞搶先看 同一鍋飯吃「冷的」比吃熱的熱量低
兩桶瓦斯全打開... 中和民宅氣爆男重傷
新北市中和昨晚發生氣爆火警，民眾立刻拿起滅火器湧上前，卻止不住火勢，還有鄰居連上衣也來不及穿，趕快帶小孩逃命，警消到場立刻救出受困二樓的民眾，這才發現屋內有兩桶打開的瓦斯，不排除是情侶酒後爭吵，負氣引爆瓦斯。
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係金ㄟ!同一鍋飯吃「冷的」比吃熱的熱量低
衛福部食藥署證實， 米飯在加熱後冷卻的過程中，會提升抗性澱粉含量，此為人體無法消化的澱粉，吃下肚有飽足感，熱量比熱飯低。
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換裝!總統府前便衣憲兵 今「新裝」亮相
考量舊型憲兵勤務服，對於攜帶裝備有所不便，從今天起憲兵換新裝，從以往的"馬來衫"，改成全身黑的勤務服。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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