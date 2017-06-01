大坑白冷圳餘水，市議員爭取分供北屯等區

台中市議員曾朝榮（中）今天在市議會質詢說，他長期推動白冷圳餘水分供北屯區、大坑地區及新社、水井、崑山等地使用，關心市府的執行進度。（陳世宗攝）

台中市議員曾朝榮今天在市議會質詢說，他長期推動白冷圳餘水分供北屯區、大坑地區及新社、水井、崑山等地使用，除可以解決農業缺水問題外，並可提升農業產值並帶動觀光發展，這是他與市長林佳龍共同推動的政見。

市議員曾朝榮關心北屯大坑地區用水問題，1日與市議員陳淑華、邱素貞、李天生聯合質詢時，詢問水利局長周廷彰當地新社區九渠溝滯洪池目前辦理情形如何？他希望新社九渠溝防洪蓄水工程，應結合白冷圳節餘水規劃設計積極進行，以提供北屯大坑地區用水。

水利局長周廷彰表示，目前市府一併辦理新社九渠溝淹水問題和北屯大坑缺水問題，市府與中央農委會共同解決新社九渠溝問題，已爭取到土地辦理九渠溝滯洪池，未來工程完工後，可將水源供給北屯大坑區使用。

周廷彰指出，目前滯洪池工程正在辦理細部設計中，規劃經費為1億2,400萬元，市府已送審農委會水土保持局，預計於今年8月上網辦理工程採購，並預計於10月初動工。

(中時)