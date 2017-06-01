中市建設局推各大商圈路平 逢甲福星路先啟動

台中市建設局推動各大商圈路平，逢甲福星路優先啟動！（陳世宗翻攝）

台中市政府改善各大商圈周邊道路環境，其中，西屯區福星路位於逢甲商圈周邊重要路段，隨著商圈發展，人潮聚集，車輛往來頻繁，造成路面老化；建設局啟動福星路路平專案，目前已完成設計並辦理工程招標，預計6月中完成發包後進場施作，其餘商圈的路平工程也會接續推動。

建設局表示，福星路路平工程範圍自河南路至逢甲路，長約640公尺，該路段因鄰近商圈，道路上人孔蓋數量較多且密集，屆時將要求各管線單位配合路平工程，進行孔蓋下地減量，改善用路人行車環境，並遵循「以人為本」、「提昇品質」「減少挖補」路平三大面向、落實路平十大要領，提升道路平整及舒適度。

建設局指出，商圈是民眾休閒活動的主要場所，市府擬訂執行計畫依序推動，第一階段將於106至107年改善包括福星路、福星北路、逢甲路等路段；自由、繼光、電子、柳川等中區商圈的民族路、成功路、市府路、平等街、仁愛街、中華西路等路段。

還包括一中商圈的錦新街、一中街、太平路、中華路等路段；以及文學館周邊的柳川西路二段、柳川東路二段、大全街、自治街、自立街、四維街、大明街、府後街等路段。路修總長約1萬4,743公尺，經費約1.2億元。

第二階段將於107至108年改善包含學士商圈的永興街、健行路、美德街、德化街、大德街、育德街、柳川西路、五義街、五順街、五常街等路段；大隆商圈的精美街；美術園道商圈的美村路、五權五街、五權西三街、五權西四街、五權八街、五權七街等路段；以及精明商圈的精明一街20巷、精誠路50巷、精誠四街、精誠八街、精誠九街、大隆路等路段。路修總長約9,765公尺，經費約8千萬元。

建設局長黃玉霖說，市長林佳龍提出4年500公里路平專案計畫，希望提供居民及用路人更安全、舒適、便利的用路環境。建設局在施工期間也要求廠商將交維措施布置妥當，將交通衝擊降至最低，感謝市民體諒工程進行造成的不便，讓各項路平工程如期如質完成。

(中時)