米倉涼子嬌喊「幸福」只因這個上身

米倉涼子今天為MIKIMOTO四丁目總店重新開幕，戴上逾7000珠寶，優雅現身。（林哲良攝）

MIKIMOTO四丁目總店重新開幕。（林哲良攝）

米倉涼子今天為MIKIMOTO四丁目總店重新開幕現身，自招珍珠珠寶讓她好幸福。（林哲良攝）

MIKIMOTO銀座四丁目總店今重新開幕，米倉涼子今一身淡金色禮服搭配總價逾7000萬元珍珠項鍊、耳環、手鍊與鑽戒優雅現身剪綵，儘管開幕時下起大雨，但無損珍珠之王與‎日劇收視率女王的氣勢與優雅，只是儘管貴為天后，但平時都配戴簡約輕珠寶的米倉涼子也說，今日首度戴上MIKIMOTO 高級珠寶讓她感受到幸福、開心。

而睽違5年，米倉涼子也將再度在日本挑戰百老匯歌舞劇《芝加哥》日本版，5年前她就曾粉墨登場，當時還遠赴美國演出一周，如今再挑戰，就是要印證她天后地位。

(中時)