歐爸照過來！搭「酷企鵝」來台！探「新北10大IG美拍秘境」

面向太平洋的北海岸，在夕陽餘暉下更顯美麗。（達志影像／shutterstock提供）

台灣拚觀光！美景、美食、文化都是賣點！有好山好水的新北和長榮航空合作，推出「酷企鵝」班機邀歐爸、泡菜妹來新北！新北市政府觀光旅遊局攜手長榮航空，推出10大美拍秘境路線，並包裝「與酷企鵝一起旅行超棒Der，新北市最精采的旅遊地！」機加酒自由行產品，將吸引更多韓國旅客至新北市觀光。

外表八角型，黑白平行相間的「富貴角燈塔」位於台灣本島的極北處！（達志影像／shutterstock提供）

近幾年來台韓兩地民眾交流熱絡，韓國來台旅客從103年的52萬人次到去年的88萬人次，連續4年成長率突破20%以上，今年1至4月累計韓旅來台人次逾37萬，成長幅度超過34%。

龜吼漁港夕陽美景。（達志影像／shutterstock提供）

新北市政府和長榮航空自2009年起即有多次海外旅遊推廣合作經驗，都有相當良好的成效。今年雙方再度前進韓國，將於6月7日於首爾舉辦旅遊推介會，正式公開超值的優惠旅遊產品，同時也將參加6月8日至11日於首爾KINTEX國際展覽中心所舉辦的「2017 Hana Tour Show」，與韓國民眾面對面宣傳新北市的精采與美好。

石門婚紗廣場是許多新人拍婚紗首選。（新北市觀旅局提供）

今日大台北地區觀光業者齊聚赴韓行前記者會，以實際行動支持並邀請韓國旅客到來。這次的禮物包跨界集結50家超強合作夥伴，皆是交通、電信、博物館、伴手禮、觀光工廠與民生消費的領導品牌，其中也包括首度參與的統一超商、誠品、KKday及摩曼頓。「與酷企鵝一起旅行超棒Der，新北市最精采的旅遊地！4天3夜未稅價新台幣14500元起，前8,000名購買的旅客加贈價值高達新台幣2萬元的禮物包。

新北市觀光局局長陳國君表示，韓國旅客除了喜歡自由行，也非常喜歡拍照，所以我們今年特別精心規劃了10大美拍秘境路線，帶領韓國旅客深度體驗不一樣的新北。

新北市與長榮航空攜手記者會大合照。（新北市觀光旅遊局提供）

長榮航空發言人柯金成表示，自2015年起，長榮航空韓國航線與航班數即不斷成長，目前每周提供25個航班定期往返台北與首爾，其中每日1班由酷企鵝郊遊機飛航，繽紛熱鬧的機身彩繪與可愛獨特的機上服務用品及產品，從機身彩繪到機內用品，都傳遞了度假旅行探索世界的歡樂有趣。

海天一色！金山獅頭山美景讓人神往。（金山區公所提供）

新北市政府觀察韓國旅客多藉由電影或電視節目上認識台灣，來台旅遊集中在部落客介紹的北部地區景點，例如台北101、淡水、野柳、九份、平溪等地。喜愛的美食或餐廳較固定，經觀察得知韓客喜愛淡水古早味蛋糕、野柳地質公園附近的手搖杯飲料店、便利商店的台灣奶茶，以及知名川菜餐廳，必點老皮嫩肉、蒼蠅頭等菜色。也意外發現，韓國旅客對於充滿中國古典風的清代大宅，豪華庭園內有樓閣、涼亭、人造山水的板橋林本源園邸非常感興趣，近期韓國旅客明顯增加，時常一開園就有很多韓國遊客進入參觀。

九份山城美景。（達志影像／shutterstock提供）

為吸引更多韓客訪台自由行，新北市政府與長榮航空祭出史上最強優惠機加酒自由行贈送超值禮物包，由滿足自由行旅客需求的角度出發，整合電信、交通運輸、伴手禮、知名景點、博物館及觀光工廠等觀光產業資源，總價值高達新台幣2萬元。

野柳「女王頭」。（達志影像／shutterstock提供）

除韓國遊客常去的平溪、水金九及北海岸之外，此次新北市政府網羅許多熱門IG新北拍照打卡秘境，包含無耳茶壺山步道、獅頭山步道/燭台雙嶼、淡水牧師樓、山佳火車站等超夯景點，精心設計出10條美拍一日遊行程，推薦韓客拍出一張張絕美意境照。

來金山泡湯觀海景。（新北市漁業處提供）

其中如手感文創「三峽鶯歌」路線中，百年古蹟「山佳火車站」在2017年重新整修，至今已吸引超過萬名遊客前來參觀，整修後的「山佳火車站」有小小候車室、粗粒洗石子外壁，古樸的日本與西洋複合式建築，甚至還有旅客特別穿和服坐在候車室拍照，感覺很像回到日本年代，意外成為網路熱搜拍照新景點。

百年古蹟「山佳火車站」在2017年重新整修，至今已吸引超過萬名遊客前來參觀。（新北市觀光旅遊局提供）

此外，經典必訪的懷舊山城「瑞芳」尋幽訪古路線當中的「山城美館」擁有絕佳戶外景觀，可以用相機捕捉四周山景海域，包括壯觀的「十三層選煉場遺址」、遼闊的海景等，令人心曠神怡。期望韓國旅客能深度走訪新北，漫步閱覽、探索新北秘境，一訪再訪，每趟旅程都能感受到意想不到的新北面貌。

(中時電子報)

為自己安排一趟北海岸之旅吧！（林宜靜 攝）