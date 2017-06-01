工廠小開駕雙B車吸毒 拒檢竟倒車撞警車
台中23歲吳姓工廠小開日前凌晨駕駛雙B轎車外出，在車上拉K吸毒，因違停紅線區，遭警方盤查，吳男見前有警車擋住去路，意圖倒車逃逸，不料撞上另輛包夾在後的警車，巡邏員警下車拔槍示警，吳自知走投無路，乖乖下車就範。警方於車內搜出K他命毒品，將吳依妨害公務罪、毒品等罪嫌送辦。
台中市保安警察大隊第二中隊中隊長賀雲生表示，上月24日他與3名同仁執行巡邏掃蕩毒品勤務，凌晨1時許在北屯區崇德路3段便利商店前，發現白色雙B車違停紅線區，隨即發動2輛警車前後包夾予以攔查，駕駛吳男見警方攔檢，心虛企圖逃逸，倒車衝撞後方巡邏車，以致前方保險桿等多處受損。
經警方盤查後，於吳男車上的扶手置物盒內發現1.95公克K他命1包及K盤。吳嫌向警方表示，因車內藏有毒品，突然見到警方攔檢，一時心虛慌張，才會企圖倒車落跑，沒想到後方還有一部巡邏車才會撞上。
據了解吳嫌父親在大陸開工廠，吳退伍後前往對岸幫父親的忙，最近返台與祖母同住在北屯老家，當晚心情不好，開著跟友人借來的雙B車外出拉K，不料遭遇警方強力攔檢及夾擊，讓吳嫌無法順利脫逃，全案依妨害公務罪、毀損及毒品危害防制條例移送偵辦。
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(中時)
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