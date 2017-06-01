NBA》槓上小瑞弗斯 大寶貝：靠父族閉嘴

有了身兼快艇總管與總教練的老爸在旁，小瑞弗斯會被看成「靠父族」並不意外。(美聯社資料照)

前快艇中鋒「大寶貝」葛倫戴維斯徹底跟瑞弗斯父子槓上了！針對小瑞弗斯1日批評自己胡說八道，戴維斯選擇錄製1段充滿「粗俗問候語」的影片回應，「小瑞弗斯乖乖閉嘴吧！你就是含金湯匙出生的，在你老爸身邊好好待著。」

其實戴維斯跟瑞弗斯父子早有嫌隙，他在今年2月批評瑞弗斯擔任教練過度被高估了，能獲2008年總冠軍完全是靠幸運，沒想到相隔3個多月時間，小瑞弗斯才跳出來回應，更痛批戴維斯胡說八道，說話跟小孩子一樣幼稚。

小瑞弗斯甚至批評昔日隊友戴維斯打球時身材走樣，練球也經常遲到，更駁斥自己與父親之間關係，會影響到休息室內氣氛的說法，「我自己贏得隊內的尊重，且努力爭取每次上場機會，戴維斯說話未經思考，也不知哪裡聽來的。」

聽到小瑞弗斯的說詞，戴維斯當然大發雷霆，除了在影片中不斷狂飆髒話，更強調自己也許缺席過一兩次練球，但批評他不會打球，只能說在撒謊，真正在胡說八道的人應該是小瑞弗斯才對。

「小瑞弗斯擺明就在領老爸給的薪水，我在那支球隊打球期間，就看過你沒來練球，你根本不在乎，」戴維斯在影片中表示，「你爸給你那麼多錢，你才有辦法去穿那些緊到爆炸的緊身褲，閉嘴吧你。」

姑且不管到底戴維斯與小瑞弗斯誰講的才是真話，就從過去這幾年來(特別是今年)，快艇在季後賽的疲軟表現來看，或許答案自然就會浮現了！

(中時電子報)