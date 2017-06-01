她罹癌 腫瘤是豬哥亮和賈伯斯的混合型
我的老天，竟然有這種癌症，一名46歲詹女士因上腹痛切除膽囊後，仍然有腹痛、腹漲症狀，轉診到台中榮總檢查，訝然發現是一種混合型的大腸神經內分泌腫瘤，「根本就是藝人豬哥亮和賈伯斯腫瘤的混合型」，雖然惡性度相當高，幸經手術切除並進行化療，這名患者癌細胞已獲控制。
台中榮總大腸直腸外科醫師陳周誠指出，豬哥亮罹患的大腸癌是一種腺癌，而蘋果電腦前執行長賈伯斯罹患的是神經內分泌腫瘤，是從秥膜下長出，臨床經驗顯示，大腸直腸的神經內分泌腫瘤發生率約為十萬分之2.5到5。
這名患者轉診到台中榮總檢查，腹部電腦斷層可見右側近膽囊處有7x8公分的腫瘤合併阻塞，手術取出腫瘤並進行病理檢查，發現是混合型的大腸神經內分泌腫瘤，由於案例相當少見，過去少有國際期刊發表，台中榮總去年赴瑞士參加歐洲大腸直腸外科年會進行發表，引發國際醫界肯定。
台中榮總在近12年累積26例大腸神經內分泌腫瘤中末期以及混合型大腸神經內分泌型病例，統計經手術加上化療，患者5年存活率是19.2％、3年存活率是30.7％，患者從27歲到87歲，現今術後存活最久的病例已達11年，這和美國研究論文5年存活率8％更為優越。
(中時)
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