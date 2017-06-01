指涉關說？邱太三：不道歉 五天內提告
法務部長邱太三被指涉關說妻子宋富美回任法官，爽領千萬退休金。他認為內容不實，在今早11時召開「反擊新台灣加油」記者會。邱太三強調，要求新台灣加油節目主持廖筱君、黃越宏及律師周武龍3人在5天內對子虛烏有的指控公開道歉，否則將向法院提出自訴，並提民事求償。
邱太三還說，「寧願相信世間有鬼，也不相信瞎掰名嘴」，期許新台灣加油節目要加油，不要加屎，請節目及名嘴提出具體的人事時地，他再回應。
這是邱太三上任後，繼今年3月大法官同婚釋憲辯論後，因提出考妣論，批評聯合報社論「顛倒是非」第二次針對媒體不實報導及評論，召開記者會反擊。
新台灣加油節目是在5月30日，邀黃越宏上節目，爆料邱太三2011年時，利用民進黨黨團及派系力量，強勢關說司法院，助妻子宋富美回任法官，五年後爽領千萬退休金，引發邱太三不滿，決定今早開記者會回擊。
黃越宏及廖筱君今早也到法務部參加記者會，黃越宏在記者會後批評邱利用法務部的資源開記者會，公器私用，另廖筱君則說，她多次試圖聯絡邱回應遭拒，歡迎提告，今晚的節目會忠實呈現事件全貌。
(中時)
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