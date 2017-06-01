韓國美聲天才男團BTOB獨家舞台首落台灣

韓國美聲天團ＢＴＯＢ回歸新曲與新造型獨家獻台灣（左起炫植、ＰＥＮＩＥＬ、昌燮、恩光、星材、鎰勳、旼赫）。圖/亞士傳媒提供

韓國美聲天才男團BTOB於5月間在台北國際會議中心舉辦演唱會相當成功，開出約2600個座位完售，創下該團在海外最佳紀錄，返回韓國後，網路卻不平靜，由於一月首爾場演唱會開跑時，尚未回歸，新歌＂MOVIE＂及＂SOMEDAY＂、昌燮的自創曲、星材的鬼怪OST，全部首次獻給台灣場，讓其他海外粉絲既羨慕又嫉妒，留言湧進直喊台灣MELODY太幸福了。

BTOB在演唱會中與粉絲大合唱同慶祝出道五周年。圖/亞士傳媒提供

BTOB這次演唱會準備了相當多的獨家舞台，個人SOLO舞台中，由炫植帶來中文歌曲，挑戰林俊傑的“修練愛情”，特別獻給台灣；昌燮更是帶來了自創曲目，令歌迷們也見識到他的創作才華，也是第一次在台灣的舞台演唱。

團員陸星材穿大衣走台步重現夯劇《鬼怪》名場面掀高潮。圖/亞士傳媒提供

日前因演出夯劇《鬼怪》中富三代劉德華一角而大受矚目的成員陸星材，個人獨唱特別選唱主角孔劉最愛的主題曲“Who Are You”，帶起台灣演唱會的高潮，他說，元月份舉辦首爾場演唱會時，還在拍戲，沒有唱到，來台灣想要找一首台灣粉絲熟悉的歌曲，“我一定會認出你，我一定會找到你”，這首歌的歌詞就是他想要表達給台灣MELODY的心聲。

陸星材很想演一下孔劉和李楝旭兩位叔叔的角色，臨時起意穿上大衣，重現《鬼怪》經典場面，帥氣破表，MELODY的尖叫聲快掀破屋頂，這個喬段也成為台灣場的唯一；緊跟著七人合體帶來三月份回歸最新專輯的新歌”SOMEDAY”和”MOVIE”，因首爾場開唱時尚未回歸，韓國MELODY無緣親耳聽到，所有的驚喜都落在台灣場，不過， 7月14日將要赴港開唱，福利可望再落香港。

(中時電子報)