攻擊石狛犬想出名 2嫌移送

38歲王啟鑌（左、穿黑西裝白襯衫）、27歳呂承遠（右、黑色西裝外套）涉嫌毀損石狛犬遭警方以毀損罪移送。（李文正攝）

台北市北投區逸仙國小門口的石狛犬石像，上月28日才被台北市議員李承龍和邱晉芛持榔頭敲斷腿，隔了1天多，又被人拿木棒敲斷尾巴，北投警分局昨天傍晚在新北市約談動手的2名男子，他們自稱是統促黨的成員，分別有毒品、毀損的前科，警訊後依毀損罪移送地檢署複訊。

38歲王啟鑌說：「石狛犬是日本侵略台灣時候留下的物品、移民時代的產物，不應該放在學校門口受人膜拜。」，30日凌晨1點多，持木棍連敲石狛犬的尾巴3下，直斷裂後才停手，27歲呂承遠則在旁拿手電筒負責把風。

石狛犬是日據時代留下的產物，約百年前立於北投神社，二次世界大戰神社毀壞後，現址改為逸仙國小司令台。遭破壞的「石狛犬」像則在約10年前由逸仙國小挖出、修補後立於校門口。但連續遭遇2次襲擊，昨天校方已經將石像交給淡水一間古文物專家處理，希望能修復。

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(中時)