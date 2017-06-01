惡狼姦殺女童免死 郭彥均嗆「廢死乾脆廢法」

郭彥均對於台灣司法判決感到失望。(圖/本報系資料照)

藝人郭彥均2013年和愛情長跑10年的老婆結婚，生下女兒圓圓厚，一家三口過著幸福的生活，臉書也常見曬出和女兒和老婆生活照，愛家好男人形象深植人心，不過得知性侵殺害小六女童的惡狼，在更二審被判無期徒刑，讓他對台灣司法喪失信心，怒斥「廢死乾脆廢法好了」。

郭彥均臉書全文。(圖/郭彥均臉書)

凶嫌蔡榮樹27年前溜進北市南港成德國小，隨機性侵殺害落單小六女童，直到6年前在旗津性侵弱智女子，檢警採驗DNA才發現兩案凶嫌身分吻合，才讓這起21年懸案案情有所進展，豈知高院更二審考量非預謀殺人，而是性侵過程擔心犯行曝光，才摀住女童口鼻導致悶死，殺人非出於直接故意，因此宣判凶嫌無期徒刑、褫奪公權終身，據悉女童慘死後，父親終日鬱悶不樂逝世，母親在痛失兩至親後，至今仍無法走出傷痛。

對於法官宣判結果，讓身為人父的郭彥均忿忿不平，呼籲國家應該把「殺人犯」、「廢死聯盟」、「精神異常」以及「恐龍法官」，全部關在一個區域裡頭，並且每人身上都配戴刀槍，在裡面不論任何傷天害理行為，都值得被原諒與同情，但若逃出此區域就是唯一死刑，這樣滿足殺完人說自己精神異常的人，滿足人權至上的廢死聯盟，滿足法官口中可再教化的殺人犯，如此一來善良的老百姓再也不用提心吊膽走在街上。

郭彥均也對此撂下重話，沒有人能了解受害家屬心中的痛，如果堅持要人權不如把法律廢了，畢竟死刑不會遏止犯罪，同理可證法律也是沒效力，有鑑於如此多例子血淋淋上上演，也讓郭彥均質疑政府的行為，把隨時侵犯其他人生命權的人放在外遊走，這就是我們的人權？甚至嘲諷將可教化的人關起來，搞不好他耽誤他成為偉人或是改變國家的機會，這樣不也是「侵害他人權」，讓他怒斥「廢死乾脆廢法好了」。

(中時電子報)