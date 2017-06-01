爭取台灣健康人權 林全：感謝所有熱心民間力量

行政院長林全感謝包括世衛行動團在內各領域團體為台灣人民爭取基本健康人權所做努力。（翻攝自林全臉書資料照片）

行政院長林全今（1）日在行政院會表示，非常遺憾，我國今年受到中國大陸的抵制，無法正式參與世界衛生大會（WHA）。林全同時也表示，感謝各領域團體為台灣人民爭取基本健康人權所做努力，他說，「感謝所有熱心的民間力量」。

林全表示，健康是基本人權，全球防疫不能有缺口的理念，衛福部長陳時中所率領的世衛行動團，日前在日內瓦努力向國際社會說明台灣納入全球衛生安全體系的重要性，並與各國及國際組織密集進行雙邊會談，也舉辦以健保、防疫為主題的專業論壇。目的就是希望能為台灣人民爭取基本的健康人權，並展現我國醫療與公共衛生方面的專業。

他說，推動參與世界衛生組織（WHO），需要全國各界團結一致。今年看到各領域團體，包括民間宣達團、醫學生青年團等，共同為台灣發聲，社會各界也給予極大的支持。感謝所有熱心的民間力量。

林全表示，我國公衛醫療水準備受國際肯定，期盼透過強化醫療外交，將新的國際情勢轉化為新的契機，請衛福部、外交部與相關機關持續努力，積極推動參與WHO，以維護國人健康權益，共同為全球的衛生安全盡一份心力。

(中時)