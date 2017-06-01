以舞關懷台灣社會 時間沉默地改變了什麼

余彥芳耗時4年編創舞蹈「時間默默改變了什麼」，希望透過身體語彙，探討時間如何沈默帶領我們來此時此境。（陳君瑋攝）

余彥芳耗時4年編創舞蹈「時間默默改變了什麼」。（陳君瑋攝）

「當那些流離失所的工人絕食抗議，乏人聞問地度過一週，政府對此事的回應是：有啊，都有默默關心。引發我思考，當下決定要編一支舞，和『默默』有關。」以2013年失業勞工群聚抗爭的社會新聞 「全國關廠工人連線」為靈感，編舞家余彥芳醞釀4年，推出全新創作《時間沉默地改變了什麼》，傳遞對台灣社會的關懷，周末在台北首演。

余彥芳表示，當時聽見官方回答「都有默默關心」時，感覺格外冷漠，也使她內心特別有感觸，「『默默』這兩字讓我聽了起雞皮疙瘩，使我聯想到可能有很多不合理的事情被默默處理掉、弱勢者被默默掠奪；但當然也有正面狀態，像是默默行善、默默付出，我們的生活周遭充斥著『默默』二字，引發我的創作靈感。」

為了探討無所不在的「默默」，余彥芳決定不以單一作品表現「默默」二字。這4年來，她曾徒步環島旅行，並號召一群工作夥伴，像是攝影師陳藝堂、編劇詹傑、劇場人李銘宸、舞者田孝慈等人，一起討論、合作多齣具實驗性的作品，取材日常生活題材，深入地方表演，如：在人來人往的菜市場演出行動劇。4年來到過基隆、嘉義、桃園、台北等地，透過地方接觸，尋找表演藝術和民眾的關聯，逐漸累積作品能量。

余彥芳是桃園中壢人，1982年出生，畢業於美國俄亥俄州立大學表演藝術研究所、北藝大舞蹈系，曾任美國比比米勒舞團團員、德國卡賽爾劇院客席舞者。

余彥芳表示，「默默」是華人社會普遍不敢表達內心真正想法的模樣，或是用盡力氣表達自己，仍然沒人真正聽見的狀態。為此，她在舞作裡也特別安排一個段落，在舞台上架設了麥克風，但舞者們並不對著麥克風發聲，而是各自喃喃自語。

《時間沉默地改變了什麼》取材平實的日常生活，如：刷牙、漱口、洗臉、倒垃圾、洗衣等景況，或是送走丈夫、小孩外出後，家庭主婦孤寂的內心狀態等。舞台設計特別採用四面開放空間，觀眾和舞者更加零距離。演出將於6月2日至4日舉行，地點在台北水源劇場。

(中時)