新興毒品超級毒 已奪走60條人命
食品藥物管理署日前分析國人濫用藥物檢驗通報系統發現，檢驗出的新興毒品不斷攀升，以合成卡西酮類為居多，由民國99年的0.4%到民國105年的14.2%，成長了35.5倍，而死亡率是其他如搖頭丸等常見毒品的10倍！截至目前合成卡西酮類的新興毒品已造成60人死亡。
依據法務部法醫研究所提供台灣地區法醫病理解剖死因鑑定案件資料，與合成卡西酮類有關的致死案件，民國101年3件增加至104年的36件，成長約12倍，均為多重用藥，混合的毒品最多達9種，可能是新興毒品與愷他命、MDMA、PMA等多重成分相關，而最常見是以民眾日常接觸的咖啡包、糖果、餅乾等包裝，流竄於毒品交易市場。
食品藥物管理署表示，合成卡西酮類屬於中樞神經興奮劑，能保持興奮及高度警覺性，但使用後的興奮作用之後，常伴隨著幻覺、妄想、焦慮、憂鬱、失眠、攻擊性、血壓上升、心悸、胸痛、四肢冰冷、痙攣、抽搐、體溫上升等症狀。呼籲民眾，不要因一時好奇或受朋友、同儕影響碰觸毒品，以免危害健康。
中時電子報提醒您，拒絕毒品，珍惜生命
(中時電子報)
關鍵字：毒品
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