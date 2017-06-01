台日觀光論壇 2020年交流人數上看900萬

「2017台日觀光高峰論壇in四國」會議1日起在四國香川、愛媛縣舉辦，台日雙方觀光相關人士約近300人與會。(黃菁菁攝)

「2017台日觀光高峰論壇in四國」會議1日起在四國香川、愛媛縣舉辦，台日雙方觀光相關人士約近300人與會。(黃菁菁攝)

「2017台日觀光高峰論壇in四國」會議1日起在四國香川、愛媛縣舉辦，日方議長是「日台觀光推進協議會」長山口範雄、台方議長是台灣觀光協會會長葉菊蘭。(黃菁菁攝)

日本旅行業協會會長田川博己、交通部觀光局長周永暉在會議上互贈紀念品，田川贈送富士山的七寶燒，周永暉則回贈由已故日籍設計大師福田繁雄設計的「黑鮪魚紀念雕塑」。(黃菁菁攝)

由日本香川、愛媛兩縣共同主辦「2017台日觀光高峰論壇in四國」會議，1日在四國香川縣召開，決定設立2020年台日雙向交流人數達700萬人的新目標，盼在雙方的努力下，更進一步達成800至900萬人次。

「日台觀光推進協議會」長山口範雄致詞表示，日台觀光高峰論壇本次已是第10次舉辦，去年台日雙向交流人數達606萬2千人，已達10年前舉行高峰論壇時所設定300萬人目標的2倍。

為擴大行銷日本訪台旅客與推動台日交流暨活絡地方產業，以及結合鐵道運輸旅遊，交通部觀光局局長周永暉率團出席本次會議，我駐日代表謝長廷、台灣觀光協會會長葉菊蘭、台中市長林佳龍、立法委員趙天麟也前來與會。

4天的會期中，6月1日於香川會議場以「邁向2020年達成臺日雙向交流願景」為主題進行討論，6月2日則在愛媛會議場就「擴大臺日雙方鐵道交流～越洋的友誼路線～」進行交流。

2016年日本市場來台旅客達189萬5,702人次，成長16.5%，國人赴日429萬5,240人次，成長13.1%，台日交流人數達619萬0942人次，已達成前屆會議訂下的600萬人次目標。這次更針對提升雙方旅遊質量、擴大台日間交通運量提出具體方案，藉由擴大地方觀光的行銷與交流平衡雙方交流差距。

葉菊蘭在致詞時表示，「這次論壇的規模較往年大許多，日本參與成員不但橫跨4個縣，討論層面也涵蓋了觀光和鐵道兩項課題，這表示我們在原有的基礎上已從單點接觸擴及到區域的共同參與。」葉菊蘭除了呼籲雙方全力達成700萬雙向交流人次目標外，也期待雙方交流人口的平衡發展。

謝長廷致詞表示，「台日交流有很多，如年輕人的交流、地方自治體及縣市的交流等，去年台日20多個縣市都有友好交流，溫泉、鐵道、機場、企業等都有合作交流，這些都有助於客源的穩定成長。」

台中市將承辦明年的台日觀光高峰論壇，台中市長林佳龍也到場介紹台中高美濕地、谷關等美景，也邀日本友人參加明年將在台中舉辦的世界花卉博覽會。

林佳龍在接受台媒採訪時還表示，台中市現在跟名古屋和大分等很多地方都簽訂了觀光友好聯盟，出席論壇後，還將與愛媛縣簽訂友好交流備忘錄。

他強調，「清泉岡機場已升格為國際機場，現在短期來說是要增加航線和航班，我上任以來已增加11個航線，我們還要增加一條民航跑道，要解決未來可能更大的需求量，未來希望日本旅客從台中進出台灣。」

(中時)