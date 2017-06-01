老翁忘了返家路 暖警開車1小時送回家

桃園市龍潭區90歲劉姓老翁因忘記回家的路坐在路旁，所幸龍潭警方協助，送他安全回家。(賴佑維翻攝)

90歲劉姓老翁5月31日晚間獨自坐在龍潭區中豐路旁，龍潭警分局聖亭派出所長陳瑞慶及警員王天龍等2員接獲民眾報案前往，但老翁因情緒激動，無法正確言語。員警不斷安撫後，才得知老翁到嘉義探親後，要回到石門水庫附近的家，因老翁記不得地址，警方開著巡邏車又繞了1小時，幫助老翁找到回家的路。

警方表示，因為老翁遲遲無法表達身分及住所，員警當下挨家挨戶的查訪附近居民均表示不認識，只能將該名老翁載回派出所查證身分。老翁到派出所後，神情焦急且情緒激動的直稱「我想回家！但找不到路回家啊 ！」聖亭派出所所長陳瑞慶，見老翁緊張的身體不停地顫抖，立即提供熱茶給老翁，關懷照料安撫情緒後，隨即連絡附近幾位里長到場指認，惟均表示未見過此人。

事後老翁情緒平穩，才慢慢說出自己戶籍在嘉義，下午從嘉義搭車來到龍潭，印象中只記得龍潭孫子住家是龍潭往石門水庫方向，附近有加油站，但已經深夜了，卻忘記回家的路，年紀大了也記不起住家地址，電話也聯絡不到家人，幸有警方協助，才將其平安帶返家。

(中時)