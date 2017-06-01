野生洪金寶出沒！帶混血愛妻現身宜蘭嗑美食
影壇大哥大洪金寶日前才帶著老婆高麗虹與兒子洪天明夫妻一起現身坎城影展，不過結束行程後，他也趁著端午連假到寶島台灣遊玩，更到宜蘭知名的餐廳農家小棧用餐，親切的洪金寶更和餐廳工作人員合影紀念。
洪金寶與混血妻子高麗虹端午連假被捕獲現身宜蘭，穿著一身輕便裝扮的洪金寶相當親切，餐廳老闆開心在臉書曬出與洪金寶的合照，更讚「洪大哥他們一點不大牌，好有親和力也很隨和，真的不愧是國際的大巨星，我們的超級偶像。」據悉洪金寶更不僅來一趟，在首度拜訪用餐後隔兩天再度現身，這回更是只穿著簡單白色汗衫，讓餐廳老闆跟員工都相當驚喜！除了到訪餐廳外，洪金寶和嬌妻也到知名的「宜蘭餅」食品公司掃了一些伴手禮，照片曝光後，也讓不少網友相當羨慕能偶遇大哥！
(中時電子報)
關鍵字：洪金寶
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