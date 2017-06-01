就是要衛生紙！女賊兩小時內連偷兩次
45歲徐姓女子日前晚間7時許到新北市板橋區某連鎖超商，兩小時內連續2次偷竊店外的衛生紙，警方循線約談徐女到案，她辯稱，「吃了安眠藥迷迷糊糊！」警訊後依竊盜罪函送法辦。
警方調查，徐女日前到超商購買飲料，離去時發現店外擺放要販售的衛生紙，發現店員忙碌結帳，順手牽羊將一袋價值155元的衛生紙帶回家。
豈料，一個多小時過後，徐女食髓知味再度返回超商，直接站在店外觀察，趁店員再度忙於結帳之際，又將一袋價值155元的衛生紙偷走。
店員盤點時發現衛生紙遭竊報案，海山警分局文聖派出所循線約談徐女到案，警訊後依竊盜罪將她函送法辦。
(中時)
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