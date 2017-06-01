因應立院臨時會 林全：加強重要法案論述
因應即將於6月中召開的立法院臨時會，行政院長林全今（1）日在行政院會指示，加強年金改革、前瞻基礎建設等重要法案的論述，以期讓法案能順利完成立法。
林全表示，審議年金改革、前瞻基礎建設等相關法案，是受到各方矚目與期待，且為政府當前最急迫的重要法案，希望主責部會要充分利用時間加強論述，並釐清外界的各項疑點，向人民說明。
立法院第9屆第3會期已於5月31日結束，林全說，這會期總共通過54項法律案，35項為行政院提案，優先法案有8項，通過的重要法案包括：都市危險及老舊建築物加速重建條例、科學技術基本法、證券交易稅條例、菸酒稅法、遺產及贈與稅法、毒品危害防制條例、原住民族語言發展法等，對於行政院重大政策的推動助益頗大。
不過，林全也說，攸關總統政見及行政院重要施政的法案，雖經立法院委員會審查完畢，卻未能完成三讀，諸如：前瞻基礎建設特別條例、外國專業人才延攬及僱用法、公務人員退休撫卹法、公立學校教職員退休撫卹條例，國民體育法等，甚為可惜。
(中時)
關鍵字：林全
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