因應立院臨時會 林全：加強重要法案論述

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因應立院臨時會 林全：加強重要法案論述
因應立法院即將於6月中召開臨時會，行政院長林全希望主責部會要充分利用時間加強論述並釐清外界疑點。（翻攝自林全臉書資料照片）

因應即將於6月中召開的立法院臨時會，行政院長林全今（1）日在行政院會指示，加強年金改革、前瞻基礎建設等重要法案的論述，以期讓法案能順利完成立法。

林全表示，審議年金改革、前瞻基礎建設等相關法案，是受到各方矚目與期待，且為政府當前最急迫的重要法案，希望主責部會要充分利用時間加強論述，並釐清外界的各項疑點，向人民說明。

立法院第9屆第3會期已於5月31日結束，林全說，這會期總共通過54項法律案，35項為行政院提案，優先法案有8項，通過的重要法案包括：都市危險及老舊建築物加速重建條例、科學技術基本法、證券交易稅條例、菸酒稅法、遺產及贈與稅法、毒品危害防制條例、原住民族語言發展法等，對於行政院重大政策的推動助益頗大。

不過，林全也說，攸關總統政見及行政院重要施政的法案，雖經立法院委員會審查完畢，卻未能完成三讀，諸如：前瞻基礎建設特別條例、外國專業人才延攬及僱用法、公務人員退休撫卹法、公立學校教職員退休撫卹條例，國民體育法等，甚為可惜。

(中時)

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