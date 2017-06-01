不滿蓋兒曾是以國軍人 黎巴嫩禁《神力女超人》上映

《神力女超人》爆紅，連帶讓女主角蓋兒加朵再次成為關注焦點。（圖/美聯社）

據美聯社（AP）報導，近日於全球上映的好萊塢新電影《神力女超人》（Wonder Woman），在多國創下優異得票房紀錄，也讓女主角蓋兒加朵（Gal Gadot）爆紅。但這位曾是選美皇后出身的美女影星，卻因為其曾在以色列國防軍（IDF）服役的經驗，讓中東國家黎巴嫩大感不滿，今日宣布全面禁止電影上映，也讓首都貝魯特（Beirut）的戲院措手不及，緊急將籌備多時的粉絲會取消、並全面撤除相關海報與宣傳品。黎巴嫩是少數仍和以色列維持戰爭狀態的中東國家，不僅禁止公民前往以色列，更全面禁止以國產品入境。

位於地中海東岸的黎巴嫩，南部邊界與以色列接壤，從1975年爆發基督徒與穆斯林內戰開始，境內的真主黨（Hezbollah）與以色列的衝突，甚至曾讓以國揮軍北上，佔領一部分黎國領土以示報復。雖然聯合國安理會（UN）多次祭出停火協議，試圖讓敵對雙方握手言和，但從2006年以黎再次交火起，兩國的零星衝突和對立至今仍難調解。受制於法國殖民留下的政府體制，黎巴嫩境內的基督教馬龍派（Syriac Maronite Church）和伊斯蘭教長期為政治權力內鬥，導致內耗且難民四起。

黎巴嫩首都貝魯特一處《神力女超人》海報，如今卻面臨被全面禁播的命運。（圖/美聯社）

曾是以色列小姐、並飾演《玩命關頭》4至6集中吉賽兒一角的蓋兒加朵，也曾服役於以色列國防軍2年。（圖/美聯社）

飾演吉賽兒的蓋兒加朵（圖右），於首映會和導演林詣彬（圖右二）、男星泰瑞斯吉布森（圖左二）和西班牙女星艾兒莎・巴塔奇（圖左）合影。（圖/美聯社）

好萊塢女星蓋兒加朵，曾代表以色列參加2004年環球小姐（Miss Universe）選美大賽，更因為以國全民皆兵的政策，曾在國防軍服役2年。高挑且性感的她，因飾演《玩命關頭》（Fast & Furious）中的吉賽兒而爆紅，在電影拍攝期間，更與商人男友亞龍·瓦爾薩諾（Yaron Varsano）完婚，兩人現育有一女。本次主演《神力女超人》屢獲好評，卻因出身和經歷、在黎巴嫩上映前數小時遭封殺，恐怕也是蓋兒和影業公司始料未及的吧！

(中時電子報)