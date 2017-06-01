北捷被爆剝削清潔工　勞工怒控：太過分

台北捷運清潔工控訴，7年來清潔公司雇主換了3間，明明是同一集團，卻蓄意輪流得標，逼迫員工簽署自願離職書，規避可累計的特休假與年資，實在很惡劣。(陳燕珩攝)

台北捷運乾淨整潔，讓不少外國客印象深刻，不過議員王威中踢爆，北捷的好服務竟是剝削員工換來的。有清潔工向他投訴，北捷每2年招標一次清潔案，7年來換3家承包商，背後是同一集團，卻蓄意輪流承包，強迫員工簽署自願離職書，規避累計的特休假和年資，清潔工不滿權益被剝奪，怒控「實在太過分」。

現職文湖線清潔工的郭先生陳情指出，他擔任清潔工7年內，從未休過特休假，期間得標清潔公司換了3間，從萬成、華德來換到今年的伯樂公司，每次換東家就被迫簽署自願離職書，無論簽或不簽，都領不到資遣費。平時員工也要自己花錢買清潔劑和抹布，被規定每小時都要簽到，超過時限就扣錢，真的很過分。

王威中調閱資料發現，萬成、華德來和伯樂的管理高層及董事多有重複，北捷清潔標採最低標，該集團就壓低價格，蓄意輪流得標，規避累積的年資和特休假，他替這群清潔工試算，7年來被侵吞2次資遣費，加上未放的特休假等，加總被剝削超過2000萬元，每名清潔工損失近15萬元，相當於一年的生活費。

代表清潔工出面發聲的李先生也說，北捷不但沒給清潔工特休假，國定假日上班也未給加倍薪資，他已告發30多個標案，但勞動局竟然未裁罰；北捷聲稱會對加強督促廠商，事實上卻敷衍了事，今年換廠商再次逼迫員工簽離職單，對這群勞工非常不公平。

王威中要求，北捷對於違反勞基法的廠商，應祭出罰則並列入黑名單，不要視若無睹，另外也要針對其他捷運路線承包公司一併調查，以免類似現象重演。

台北捷運公司站務處副處長林錦河說，依照現行契約，每月會審閱班表、薪資匯款紀錄，也會抽查，目前沒有接獲投訴，如有違反勞基法會限期改善並開罰。

勞動局勞動基準科長黃毓銘則說，承包商與清潔工的關係，屬於勞務承攬性質，一旦更換公司，特休假與年資無法累計，這是勞基法不夠完備之處。至於違反勞基法部分，有針對萬成公司處分10件、開罰138萬，可能是採抽查制，有些員工不願透漏，未來會改進稽查技巧。

(中時)