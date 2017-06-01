丁松筠等不到身分證 沈春華：為何讓他等這麼久？
知名天主教神父「傑瑞叔叔」丁松筠31日因心臟病過世，享壽75歲，來台服務半世紀的他，本來移民署今(1日)要頒贈台灣身分證給他，未料他卻在前夕意外逝世，資深主播沈春華也遺憾說：「為何竟讓他等這樣久呢？」
沈春華坦言聽聞丁松筠神父驟逝，她相當震驚又不敢置信，憶起她的第一個電視節目「新武器大觀」，就是丁松筠擔任社長的光啟社製作的，當年她還沒大學畢業，頂著爆炸頭去試鏡成功，就此幸運展開電視生涯。
她透露兩人雖然不常見面，但對方一生奉獻天主的形象，始終深植在她心中，現卻在領台灣身分證前夕，永遠離開了我們，讓她忍不住說：「遺憾會留在他心中嗎？與其說是丁神父的遺憾，不如說是台灣的遺憾吧，為何竟讓他等這樣久呢？」
她認為丁神父對台灣的愛，早已超越一張身分證能象徵，「而我們對這情感的回報竟然遲了一步！」她感謝對方的奉獻，並希望他在天堂能快樂悠遊。
(中時電子報)
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