臉書、IG達人快看！美食家帶路 走逛台北呷好料

記憶人情味，在台北也能品嘗最鮮美澎湃又平價的日式料理。(圖/台北市商業處)

厚工的豆花不只吃巧，更要吃出門道。(圖/台北市商業處)

山東爺爺的手勁麵，到底有多Man？看不見茶的茶膳料理，吃過嗎？台北市為讓民眾體驗特色美食店家風貌及料理手藝，由知名美食達人帶路舉辦「美食達人舌尖帶路」美食體驗團，並結合時下最夯社群行銷，提供民眾免費報名品嘗美食與趣味的DIY活動。

台北市商業處近2年來協助14間店家轉型升級，打造台北美食標竿店家，今年7月也將辦理4場「美食達人舌尖帶路」美食體驗團，由知名美食達人徐天麟、大口老師、尼力帶路，造訪台北的美食型店，有看不見茶的茶膳料理、咖啡大師的手沖咖啡以及不怕搞剛的厚工豆花等多元好料，體驗美食身後的硬工夫，不只吃巧，更要吃出門道。

活動以Facebook好友數達400人或Instagram追蹤人數達200人以上，並願意PO文分享參與心得民眾為優先，即日起至6月19日開放報名，免費帶領社群達人品嚐美食與趣味DIY，現場並結合直播互動，揪團帶路玩台北。

(中時電子報)