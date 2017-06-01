高齡友善門診 打造長者友善社會

台北市長柯文哲今天出席80歲長者高齡友善門診啟動儀式，為80歲以上長者提供掛號、看診、檢驗及檢查、領藥、批價一條龍的友善優先服務。柯文哲說，將來還會推廣到65歲以上失能長者。

柯文哲表示，未來10年、20年內，台灣醫學進步主要不是引進新藥、新儀器或新技術，而是把目前管理技術或有效率的運作模式帶進台灣醫療體系；80歲長者高齡友善門診是建立風氣，營造長者友善的社會氛圍。

他說，老人、特別是80歲以上，看門診要拖幾個鐘頭，體力上也是負荷，此服務試跑一段時間後做滿意度調查，整個都上升，將來要推廣到65歲以上失能長者也能優先獲得服務。同時，公家醫院有比較多資源，會繼續針對提升醫療體系效率方面研究。

柯並提到，很多公共衛生還是要靠公立醫院處理，特別是遇到SARS或大量傷患狀況時，公立醫院要負起更多的責任。因為公立醫院有拿政府補助，對社會福利、公益社會事業等必須承擔更重責任，這點他同意。

(中時)