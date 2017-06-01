玩具槍變兇器 警籲盡速報繳以免觸法

買玩具槍竟成具殺傷力的非法槍枝，警方籲民眾若持有此槍應盡快報繳。（王超群攝）

消費者在實體店面購買一枝生存遊戲玩具槍，想不到警方持搜索票入門搜索，並稱是非法的具殺傷力槍枝，可能觸犯「槍砲彈藥管制條例」，面臨3年以上、10年以下刑期，或併科700萬元以下罰鍰。

購得該槍的江同學，1日在市議員厲耿桂芳和江父陪同下召開記者會，堅稱不知該玩具槍有殺傷力，警方則呼籲擁有者盡速報繳，以免誤觸法網。

大學生江同學因喜愛生存遊戲的休閒活動，去年於店家購買一把經合法報關進口的熱門玩具空氣BB槍（型號：APS CAM870）收藏。今年3月警方持搜索票上門，江同學人在新竹求學，江父被要求到警局製作筆錄，警方依槍砲彈藥刀械管制條例之持有具殺傷力槍枝罪嫌移送江同學。

江父表示，兒子另一位購同型槍枝的同學甚至必須在拘留所待上一晚，等待次日移送地檢署，他強調這對循規蹈矩的市民產生很大的心理恐懼。

厲耿桂芳表示，APS CAM870在設計上有仿造霰彈槍拋殼的機關，因此當時在網路討論上頗為熱門。根據2015年11月5日內政部警政署所召開的「研商CAM870型空氣霰彈槍長槍管制會議」決議內容，明確指出「此空氣霰彈槍長槍，非屬槍砲彈藥刀械管制條例第8條之其他可發射金屬或子彈、具有殺傷力之各式槍砲」，她質疑為何政府對玩具槍有兩套認定標準。

北市警察局技正孫福佐表示，該槍枝是仿造霰彈槍，經刑事局鑑定，槍管是貫通的、也可以發射其他子彈，具有殺傷力，偵八隊長詹木順呼籲持有這型槍枝者應盡早報繳。

偵查組長左慧中建議江同學向檢方說明購買來源，並證明該玩具槍並非江同學改造。左慧中強調，該槍枝經鑑定確實有殺傷力，江同學則認為購買時並未拆封，應屬於原廠進口。厲耿桂芳說，既有文件是合法進關，又有會議說明原廠玩具槍非涉槍砲管制條例，警方卻又以此拘人，灰色地帶讓守法民眾不知所措。

北市法務局消費者服務中心主任徐逢源表示，此案絕非個案，江同學是在二手市集購買此物，很難認定是未被改造的原廠玩具槍，法官對此類型案子曾有判無罪，但也有判刑2年8個月的先例，只能呼籲擁有此槍枝的消費者盡速報繳，可以符合自首要件。未來希望主管機關能有統一解釋，否則對消費者而言，仍然莫衷一是。

(中時)