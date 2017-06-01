汽機車考照槍手代考10次賺4萬 判罰88萬
58歲張姓男子，竟以代考汽機車為業，代考機車駕照收費3千元、汽車駕照收5千元，在1年多內當槍手代考汽車、機車駕照各5次，獲利4萬元，直到被監考人員識破而曝光。台中地院依偽造文書罪合併判處2年4月又40天徒刑、易科罰金共88萬元。檢方予以被代考的考生緩起訴，但全都必須重考駕照。
判決書指出，劉姓男子等人因駕照被吊銷、或未考取駕照，2013年底經由陳姓中古車行老闆輾轉介紹，先由偽造證件集團偽造證件，再找來張男擔任槍手，考機車駕照收3千元、考汽車駕照收5千元，考生合計要支付1萬至5萬元不等費用。
張男擔任代考槍手打出名號，在1年多時間裡，到高雄、台中、台南、南投、豐原等地監理站代考，直到2015年1月在豐原監理站幫潘姓考生代考機車駕照，遭監理站監考人員識破，循線追查出張男曾有10次代考記錄。
張男被依偽造文書罪，合計判處2年4月又40天徒刑，換算易科罰金需88萬元。陳姓中古車行老闆雖未參與代考及偽造身分證件等，但仲介及代為轉交考生證件給偽造證件集團，與被查獲的潘姓考生均被判4月徒刑，其餘9名考生予以緩起訴處分。
(中時)
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