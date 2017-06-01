中市創行道樹電子身分證 掃QR Code一目了然

台中市首創行道樹電子身分證掃QR Code，樹籍資料就可一目了然！（陳世宗翻攝）

「大家好，我是鐵刀木，英文名字是Siamese Senna……」！1棵在路邊的行道樹，也可以有詳細的資料履歷。台中市政府建設局首創建置的「台中市行道樹電子身分證」，只要利用智慧手機掃描掛在樹身的QR Code，包括樹種、直徑、樹高等資訊全都清清楚楚。

建設局長黃玉霖說，未來更將結合「臺中好好行」APP，提供市民更清楚路樹資訊、周邊停車場、公園、賞花訊息，讓台中不只推動植樹，也更認識各種樹木。

建設局指出，依據「森林法」及「森林以外之樹木普查方法及受保護樹木認定標準」規定，針對轄區內樹木，地方主管機關每5年應至少辦理普查1次。該局第一階段已完成2萬9000株行道樹普查，建置資料於管理系統資料庫內，未來將分年分階段進行普查與資料庫建置。

為更智慧管理行道樹，建設局於105年推動「台中市行道樹的樹木身分證」，民眾利用智慧型手機掃瞄掛在樹身的QR Code，樹籍資料一目了然。而樹木身分證還有多項功能，例如樹牌面版樣式以抗UV護膜、防水耐溫的PVC材質製作，並以不傷樹身的彈性伸縮繩，環繞樹身方式懸掛，保護樹木軀幹。

建設局說，特別是電子身分證樹牌右上方，內含無法仿冒的晶片「NFC」(Near Field Communication)，這項功能猶如行道樹的健保卡，維護廠商進行病蟲害防治或樹木修剪時，利用NFC可獲得比手機更精準快速的定位效果，讓養護人員快速抵達通報點進行處理，行道樹因災折損時，也能提高搶救效率；維修後更可直接將養護後資料回傳至行道樹維養管理資訊平台，即時精準回報行道樹座標。

未來民眾還可以透過行道樹坐標資訊，查詢附近的賞樹景點、公園、iBike、停車場等政府公開資訊；這些多元化功能將於今年下半年與「臺中好好行」APP結合。

黃玉霖表示，樹木身分證的推動是時勢所趨，除台中部分縣市也陸續進行研議。今年下半年，市府將進行第二階段行道樹普查，建立維養管理資訊平台、APP，並擴充電子身分證專頁功能，預計4年內可完成全市行道樹普查，更透過資料整合與分析，強化台中市行道樹的管理效率，建置更完善的路樹管理機制。

(中時)