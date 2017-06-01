MLB》柳賢振驚人好投 吳昇桓摘12救援
(12:58更新內文)道奇韓籍投手柳賢振，賽前自責分率4.28，但今天面對紅雀表現脫胎換骨，主投6局，只被敲3安，失1分。可惜道奇打線熄火，全場只得1分。紅雀8局下靠首棒佛勒(Dexter Fowler)陽春炮打破僵局，終場2比1擊敗道奇。
柳賢振先發6局，只用77球，另投出4三振、1保送，退場時雙方平手，柳胖無關勝敗。柳賢振本季2勝5敗，自責分率降到3.91。紅雀馬丁尼茲(Carlos Martinez)先發8局，被敲4安，丟1分，摘下第4勝。同為韓籍的吳昇桓關門，投1局被敲1安，送出2三振，奪下第12次救援成功，自責分率降到2.88。
道奇輸球後，終止6連勝，但這只是道奇近11戰的第3敗。道奇33勝21敗，在國家聯盟西區和洛磯並列第一，領先第3的響尾蛇僅半場勝差。國聯西區是三雄鼎立，後段的巨人、教士和響尾蛇勝差分別是11和11.5場。
(中時電子報)
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