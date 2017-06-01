特赦扁否 柯文哲：讓國家往前走是目標

台北市長柯文哲今天出席80歲長者高齡友善門診啟動儀式後再度被問到前總統陳水扁特赦議題，媒體問到是否認為阿扁對民主有貢獻但自身也有錯、功過相抵時，柯文哲說，這種問題不是他一個人做決定，應該由國家或民進黨定調，「結束紛爭，讓國家往前走」是他最主要的目標，但怎麼去做到，可以討論。

是不是會呼籲蔡英文總統特赦阿扁？柯說，這是典型的標籤政治，特赦不是喊「1、2、3」就特赦，還是要有條件跟步驟。

另外有媒體問到遠見民調一事，柯文哲回應，詳細數字還要拿原始資料研究，還是會看每個民調，可以改善的就改善，不同民調有不同解讀，但如果每天只看民調，就不用過日子了。

(中時)